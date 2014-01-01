Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1875550 Наименование Крыло задней оси правое, передняя часть DAF XF105 (нового образца) Вес, г 2,55 Объем 140.14

Запчасть крыло задней оси правое передняя часть Даф XF 105 (нового образца) представлена по производителю DAF с артикулом 1875550. У данной детали есть аналоги с номерами: 1875550 Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло задней оси правое передняя часть Даф XF 105 (нового образца) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.