|Производитель / Поставщик
|DAF
|№ Производителя
|1874478
|Наименование
|Топливный фильтр ДАФ ХФ 95 105 в сборе
|Вес, г
|2,28
|Объем
|14.09
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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