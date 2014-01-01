Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1872715 Наименование Жгут проводов шасси L=1606mm Вес, г 0,06 Объем 0.5

Запчасть жгут проводов шасси L=1606mm представлена по производителю DAF с артикулом 1872715. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить жгут проводов шасси L=1606mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.