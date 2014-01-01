Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1872258 Наименование Фонарь габаритный LED оранжевый L = 710 мм DAF CF65/75CF Вес, г 0,09 Объем 0.56

Запчасть фонарь габаритный LED оранжевый L = 710 мм Даф CF 65 /75CF представлена по производителю DAF с артикулом 1872258. У данной детали есть аналоги с номерами: 1872258 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь габаритный LED оранжевый L = 710 мм Даф CF 65 /75CF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.