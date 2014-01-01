Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1870409 Наименование Фильтр добавки в топливо AdBlue CF75/85IV/XF105 Вес, г 0,01 Объем 0.04

Запчасть фильтр добавки в топливо Адблю CF 75/85IV/XF 105 представлена по производителю DAF с артикулом 1870409. У данной детали есть аналоги с номерами: 1870409 Запчасти системы очистки выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр добавки в топливо Адблю CF 75/85IV/XF 105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы очистки выхлопа с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы и г. за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.