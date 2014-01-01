Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1870042 Наименование Фильтр масляный коробки передач ДАФ МАН Мерседес Вольво Ивеко Скания Рено Вес, г 0,2 Объем 0.67

Запчасть фильтр масляный коробки передач ДАФ МАН Мерседес Вольво Ивеко Скания Рено представлена по производителю DAF с артикулом 1870042. У данной детали есть аналоги с номерами: 0501210798, 0691954, 0750131003, 100308901710, 1268607, 1345904, 1525441. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр масляный коробки передач ДАФ МАН Мерседес Вольво Ивеко Скания Рено, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.