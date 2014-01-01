Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1868081 Наименование Стопор КПП блокиратор мех-ма перекл. передач ZF 1868081 Вес, г 0,08 Объем 0.04

Запчасть стопор КПП блокиратор мех-ма перекл. передач ZF 1868081 представлена по производителю DAF с артикулом 1868081. У данной детали есть аналоги с номерами: 1868081, 1290720, 95531616, 93190554, 81325450028, 81325450041, 5001843140. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стопор КПП блокиратор мех-ма перекл. передач ZF 1868081 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.