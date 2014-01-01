Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1865591 Наименование Муфта синхронизатора 3/4 передачи КПП ZF 16S-151/181/221 DAF/MAN/IVECO/RVI (с молибденом) Вес, г 1,05 Объем 1.45

Запчасть муфта синхронизатора 3/4 передачи КПП ZF 16S-151/181/221 Даф/МАН/Ивеко/Рено (с молибденом) представлена по производителю DAF с артикулом 1865591. У данной детали есть аналоги с номерами: 1865591 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия муфта синхронизатора 3/4 передачи КПП ZF 16S-151/181/221 Даф/МАН/Ивеко/Рено (с молибденом) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.