|Производитель / Поставщик
|DAF
|№ Производителя
|1865591
|Наименование
|Муфта синхронизатора 3/4 передачи КПП ZF 16S-151/181/221 DAF/MAN/IVECO/RVI (с молибденом)
|Вес, г
|1,05
|Объем
|1.45
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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