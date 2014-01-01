Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1865154 Наименование Гильза блока цилиндров двигателя CF85/XF105 дв.MX 300S/340S/375S 06> (std) 1865154 DAF Вес, г 7,29 Объем 14.09

Запчасть гильза блока цилиндров двигателя CF 85/XF 105 дв.MX 300S/340S/375S 06> (std) 1865154 Даф представлена по производителю DAF с артикулом 1865154. У данной детали есть аналоги с номерами: 1865154, 213LW00100001, 89861110, 1458914, 1828571, 540215, 060119MX1300. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза блока цилиндров двигателя CF 85/XF 105 дв.MX 300S/340S/375S 06> (std) 1865154 Даф на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.