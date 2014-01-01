Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1865030 Наименование Поршнекомлект алюминиевый поршень, кольца, палец ДВС MX 1865030 Вес, г 4,4 Объем 3.84

Запчасть поршнекомлект алюминиевый поршень кольца палец ДВС MX 1865030 представлена по производителю DAF с артикулом 1865030. У данной детали есть аналоги с номерами: 1865030 Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршнекомлект алюминиевый поршень кольца палец ДВС MX 1865030 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.