Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1860727 Наименование Гайка самоконтрящаяся М40x1.5 Вес, г 0,07 Объем 0.05

Запчасть гайка самоконтрящаяся М40x1.5 представлена по производителю DAF с артикулом 1860727. У данной детали есть аналоги с номерами: 1860727, 1288223. Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка самоконтрящаяся М40x1.5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные гайки с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.