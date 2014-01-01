Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1858921 Наименование Патрубок охлаждающей жидкости D=13mm, d=13mm DAF XF95/105 Вес, г 0,07 Объем 0.32

Запчасть патрубок охлаждающей жидкости D=13mm d=13mm Даф XF 95/105 представлена по производителю DAF с артикулом 1858921. У данной детали есть аналоги с номерами: 1858921, 1725430, 1725430ЗАМЕНЕН, 1852219. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок охлаждающей жидкости D=13mm d=13mm Даф XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.