Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1858774 Наименование Радиатор охлаждения 95XF ('97-02), XF95 ('02-06) Вес, г 34,64 Объем 362.1

Запчасть радиатор охлаждения 95XF ('97-02) XF 95 ('02-06) представлена по производителю DAF с артикулом 1858774. У данной детали есть аналоги с номерами: 1858774, 61417A, 1326966, 1326966A, 1326966R, 1617340, 1617340R. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия радиатор охлаждения 95XF ('97-02) XF 95 ('02-06) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.