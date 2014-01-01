Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1858772 Наименование Радиатор охлаждения 95XF ('97-02), XF95 ('02-06) Вес, г 33,0 Объем 362.1

Запчасть радиатор охлаждения 95XF ('97-02) XF 95 ('02-06) представлена по производителю DAF с артикулом 1858772. У данной детали есть аналоги с номерами: 1858772, 1364465, 1617341, 1617341R, 1858774, 545302, 8MK376722281. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия радиатор охлаждения 95XF ('97-02) XF 95 ('02-06) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.