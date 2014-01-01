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Муфта компрессора кондиционера DAF CF85IV/XF105 артикул 1856730 DAF в Алматы

1856730 DAF Муфта компрессора кондиционера DAF CF85IV/XF105
Производитель / Поставщик DAF
№ Производителя 1856730
Наименование Муфта компрессора кондиционера DAF CF85IV/XF105
Вес, г 3,2
Объем 1.77
Запчасть муфта компрессора кондиционера Даф CF85IV/XF 105 представлена по производителю DAF с артикулом 1856730. У данной детали есть аналоги с номерами: 1856730 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия муфта компрессора кондиционера Даф CF85IV/XF 105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Муфта компрессора кондиционера DAF CF85IV/XF105 производителя DAF с артикулом 1856730 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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