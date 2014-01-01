Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1856730 Наименование Муфта компрессора кондиционера DAF CF85IV/XF105 Вес, г 3,2 Объем 1.77

Запчасть муфта компрессора кондиционера Даф CF85IV/XF 105 представлена по производителю DAF с артикулом 1856730. У данной детали есть аналоги с номерами: 1856730 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия муфта компрессора кондиционера Даф CF85IV/XF 105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.