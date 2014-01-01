Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1856139 Наименование Комплект: натяжитель + ролик + ремень ДВС MX (1695242 + 1811819 + 1812162) Вес, г 2,35 Объем 14.09

Запчасть комплект: натяжитель + ролик + ремень ДВС MX (1695242 + 1811819 + 1812162) представлена по производителю DAF с артикулом 1856139. У данной детали есть аналоги с номерами: 1856139, 594190, K017PK1753ES, 40155, KPV023HD. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект: натяжитель + ролик + ремень ДВС MX (1695242 + 1811819 + 1812162) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.