Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1854404 Наименование Корпус фильтра воздушного XF105 Вес, г 8,37 Объем 116.85

Запчасть корпус фильтра воздушного XF 105 представлена по производителю DAF с артикулом 1854404. У данной детали есть аналоги с номерами: 1854404, 1686324. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корпус фильтра воздушного XF 105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.