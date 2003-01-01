Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1852005 Наименование Фильтра топливный ДВС MX 11 DAF Euro 6 Вес, г 6,5 Объем 40.37

Запчасть фильтра топливный ДВС MX 11 Даф Euro 6 представлена по производителю DAF с артикулом 1852005. У данной детали есть аналоги с номерами: 1852005 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтра топливный ДВС MX 11 Даф Euro 6 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.