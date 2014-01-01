Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1848274 Наименование Крестовина вала карданного 52x152 1848274 DAF

Запчасть крестовина вала карданного 52x152 1848274 Даф представлена по производителю DAF с артикулом 1848274. У данной детали есть аналоги с номерами: 1848274, 1435591. Карданные валы и крестовины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина вала карданного 52x152 1848274 Даф на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные карданные валы и крестовины с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.