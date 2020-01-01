Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1846416R Наименование Диск сцепления КПП ZF 16S-2020/2220, DAF CF85/XF105 (с доп. демпфером) Вес, г 9,47 Объем 15.49

Запчасть диск сцепления КПП ZF 16S-2020/2220 Даф CF 85/XF 105 (с доп. демпфером) представлена по производителю DAF с артикулом 1846416R. У данной детали есть аналоги с номерами: 1846416R Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления КПП ZF 16S-2020/2220 Даф CF 85/XF 105 (с доп. демпфером) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.