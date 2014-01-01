Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1840400 Наименование Блок электронный ABS-EBS Вес, г 0,74 Объем 4.62

Запчасть блок электронный АБС-ЕБС представлена по производителю DAF с артикулом 1840400. У данной детали есть аналоги с номерами: 1840400, 4461350390. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия блок электронный АБС-ЕБС на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.