Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1834218 Наименование Жгут проводов шасси CF75/85IV/XF105 Вес, г 0,75 Объем 7.54

Запчасть жгут проводов шасси CF 75/85IV/XF 105 представлена по производителю DAF с артикулом 1834218. У данной детали есть аналоги с номерами: 1834218 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия жгут проводов шасси CF 75/85IV/XF 105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г.Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.