Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1832004 Наименование Кольцо синхронизатора 3/4 передачи DAF/MAN/IVECO/RVI Вес, г 0,42 Объем 0.53

Запчасть кольцо синхронизатора 3/4 передачи Даф/МАН/Ивеко/Рено представлена по производителю DAF с артикулом 1832004. У данной детали есть аналоги с номерами: 1832004 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо синхронизатора 3/4 передачи Даф/МАН/Ивеко/Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.