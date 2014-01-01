Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1830562 Наименование Кронштейн зеркала правый XF (06-) Вес, г 2,43 Объем 51.18

Запчасть кронштейн зеркала правый XF (06-) представлена по производителю DAF с артикулом 1830562. У данной детали есть аналоги с номерами: 1830562, 1685325, ED04BW3AL1, PED04BL3AL1RLD, PED04BN3AL1RLD, PED04BW3AL1RLD, 562156. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн зеркала правый XF (06-) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.