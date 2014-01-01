|Производитель / Поставщик
|DAF
|№ Производителя
|1830547R
|Наименование
|Турбокомпрессор DAF MX300 340kW (никель)
|Вес, г
|30,49
|Объем
|68.63
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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