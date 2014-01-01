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Турбокомпрессор DAF MX300 340kW (никель) артикул 1830547R DAF в Алматы

1830547R DAF Турбокомпрессор DAF MX300 340kW (никель)
Производитель / Поставщик DAF
№ Производителя 1830547R
Наименование Турбокомпрессор DAF MX300 340kW (никель)
Вес, г 30,49
Объем 68.63
Запчасть турбина Даф MX300 340kW (никель) представлена по производителю DAF с артикулом 1830547R. У данной детали есть аналоги с номерами: 13879700005, 13879700010, 13879700031, 13879700064, 13879880004, 13879880030, 13879980004. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина Даф MX300 340kW (никель), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Турбокомпрессор DAF MX300 340kW (никель) производителя DAF с артикулом 1830547R в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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