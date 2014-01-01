Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1830547R Наименование Турбокомпрессор DAF MX300 340kW (никель) Вес, г 30,49 Объем 68.63

Запчасть турбина Даф MX300 340kW (никель) представлена по производителю DAF с артикулом 1830547R. У данной детали есть аналоги с номерами: 13879700005, 13879700010, 13879700031, 13879700064, 13879880004, 13879880030, 13879980004. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина Даф MX300 340kW (никель), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.