Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1828379 Наименование Фильтр масляный КПП DAF 1828379, DAF Вес, г 0,38 Объем 3.84

Запчасть фильтр масляный КПП Даф 1828379 Даф представлена по производителю DAF с артикулом 1828379. У данной детали есть аналоги с номерами: 1828379, 0501215163, 42563106, 81321186010, 0666920, 7421324327, QZ0501215163. Фильтры масляные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр масляный КПП Даф 1828379 Даф на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры масляные с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.