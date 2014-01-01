Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1827028 Наименование 1827028 датчик давления воздуха АКПП ZF Астроник

Запчасть 1827028 датчик давления воздуха АКПП ZF Астроник представлена по производителю DAF с артикулом 1827028. Применяется на MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX, Ман Тга, Ман Тгс, Ман Тгх, DAF, XF105, XF 105, 105XF. У данной детали есть аналоги с номерами: 0085429218, 0501323627, 1531875, 4213559462, 81326906048, A0085429218. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить 1827028 датчик давления воздуха АКПП ZF Астроник, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.