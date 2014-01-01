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1827028 датчик давления воздуха АКПП ZF Астроник артикул 1827028 DAF в Алматы

1827028 датчик давления воздуха АКПП ZF Астроник
Производитель / Поставщик DAF
№ Производителя 1827028
Наименование 1827028 датчик давления воздуха АКПП ZF Астроник
Запчасть 1827028 датчик давления воздуха АКПП ZF Астроник представлена по производителю DAF с артикулом 1827028. Применяется на MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX, Ман Тга, Ман Тгс, Ман Тгх, DAF, XF105, XF 105, 105XF. У данной детали есть аналоги с номерами: 0085429218, 0501323627, 1531875, 4213559462, 81326906048, A0085429218. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить 1827028 датчик давления воздуха АКПП ZF Астроник, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1827028 датчик давления воздуха АКПП ZF Астроник производителя DAF с артикулом 1827028 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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