Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1825428 Наименование Фильтр салона DAF F75/85, 65/75/85CF Вес, г 2,55 Объем 63.53

Запчасть фильтр салона Даф F75/85 65/75/85CF представлена по производителю DAF с артикулом 1825428. У данной детали есть аналоги с номерами: 1825428 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр салона Даф F75/85 65/75/85CF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.