Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1821580 Наименование Фильтр осушителя CF85IV/XF105 1821580 Вес, г 2,35 Объем 16.82

Запчасть фильтр осушителя CF85IV/XF 105 1821580 представлена по производителю DAF с артикулом 1821580. У данной детали есть аналоги с номерами: 1821580, AL25, FT6049, SK857K015, WSK636F, SK593000601, 1527755. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр осушителя CF85IV/XF 105 1821580 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.