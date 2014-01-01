Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1818257 Наименование Подшипник вала промежуточного 49,2x103,1x43,6 DAF/IVECO/MAN/MB/RVI/VOLVO Вес, г 1,75 Объем 0.5

Запчасть подшипник вала промежуточного 49 2x103 1x43 6 Даф Ивеко/МАН Мерседес Рено Вольво представлена по производителю DAF с артикулом 1818257. У данной детали есть аналоги с номерами: 1818257, AAS53955335, 7982090, 130308, 464397, 7220545100, 5001843170. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник вала промежуточного 49 2x103 1x43 6 Даф Ивеко/МАН Мерседес Рено Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.