Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1812867 Наименование Кронштейн зеркала левый XF95/105 Вес, г 2,16 Объем 38.27

Запчасть кронштейн зеркала левый XF 95/105 представлена по производителю DAF с артикулом 1812867. У данной детали есть аналоги с номерами: 1812867, 1685324, ED04BW3AL2, PED04BL3AL2LLD, PED04BN3AL2LLD, PED04BW3AL2LLD, 562155. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн зеркала левый XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.