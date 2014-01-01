Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1812862 Наименование Зеркало заднего обзора с подогревом DAF CF85IV/XF105 (с электроприводом) Вес, г 2,17 Объем 15.66

Запчасть зеркало заднего обзора с подогревом Даф CF85IV/XF 105 (с электроприводом) представлена по производителю DAF с артикулом 1812862. У данной детали есть аналоги с номерами: 1812862, 50410530, 1689348, ED04MG0Z00, PED04MG0Z00N, PED04MH0Z00N, 562090. Кузовные запчасти в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия зеркало заднего обзора с подогревом Даф CF85IV/XF 105 (с электроприводом) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.