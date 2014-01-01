Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1812846 Наименование Кольцо фрикционное КПП DAF/MAN/LIEBHERR/RVI Вес, г 0,07 Объем 0.03

Запчасть кольцо фрикционное КПП Даф/МАН/LIEBHERR/Рено представлена по производителю DAF с артикулом 1812846. У данной детали есть аналоги с номерами: 1812846 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо фрикционное КПП Даф/МАН/LIEBHERR/Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.