Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1812582 Наименование Диск тормозной задней оси 11 5/13т CF65/75/85/XF95/105 375x44x128 (болты фиксаторы паста)

Запчасть диск тормозной задней оси 11 5/13т CF 65 /75/85/XF 95/105 375x44x128 (болты фиксаторы паста) представлена по производителю DAF с артикулом 1812582. У данной детали есть аналоги с номерами: 03130870234S, 050152, 050153, 0503901, 050585, 10620300, 10620300A. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной задней оси 11 5/13т CF 65 /75/85/XF 95/105 375x44x128 (болты фиксаторы паста), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.