Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1812160R Наименование Ступица передней оси DAF FAD CF85

Запчасть ступица передней оси Даф FAD CF 85 представлена по производителю DAF с артикулом 1812160R. У данной детали есть аналоги с номерами: 1812160R, 1428396, 1812160. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица передней оси Даф FAD CF 85 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.