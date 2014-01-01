Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1811243 Наименование Датчик переключения клапанов АКПП ZF Astronic 1811243 Вес, г 0,1 Объем 0.23

Запчасть датчик переключения клапанов АКПП ZF Astronic 1811243 представлена по производителю DAF с артикулом 1811243. У данной детали есть аналоги с номерами: 0501321148, 1531870, 1811243, 4213559322, 81326906032. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик переключения клапанов АКПП ZF Astronic 1811243, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.