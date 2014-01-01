Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1810690 Наименование Датчик температуры газов Вес, г 0,07 Объем 0.36

Запчасть датчик температуры газов представлена по производителю DAF с артикулом 1810690. У данной детали есть аналоги с номерами: 1810690, 1689811. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры газов на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.