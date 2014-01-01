Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1809340 Наименование 1809340* Датчик скорости DAF CF75IV, CF85IV, XF105, XF Euro 6 Вес, г 0,12 Объем 0.23

Запчасть 1809340* Датчик скорости Даф CF75IV CF85IV XF 105 XF Euro 6 представлена по производителю DAF с артикулом 1809340. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить 1809340* Датчик скорости Даф CF75IV CF85IV XF 105 XF Euro 6, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.