Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1458822 Наименование Резистор мотора отопителя добавочный 24 В 120 Вт Вес, г 0,11 Объем 0.5

Запчасть резистор мотора отопителя добавочный 24 В 120 Вт представлена по производителю DAF с артикулом 1458822. У данной детали есть аналоги с номерами: 5001845361 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить резистор мотора отопителя добавочный 24 В 120 Вт, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.