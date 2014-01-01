Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1457275 Наименование Электромагнитный клапан КПП DAF F65/75/85/95 Вес, г 0,3 Объем 0.45

Запчасть электромагнитный клапан КПП Даф F65/75/85/95 представлена по производителю DAF с артикулом 1457275. У данной детали есть аналоги с номерами: 00061201, 0525435, 07500001, 1286867, 1303948, 1303948A, 1303948R. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить электромагнитный клапан КПП Даф F65/75/85/95, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.