Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1457050 Наименование Крышка кронштейна зеркала правая DAF XF Вес, г 0,07 Объем 0.97

Запчасть крышка кронштейна зеркала правая Даф XF представлена по производителю DAF с артикулом 1457050. У данной детали есть аналоги с номерами: 1457050, DA1145705. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка кронштейна зеркала правая Даф XF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.