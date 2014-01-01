Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1457049 Наименование Крышка кронштейна зеркала левая DAF XF Вес, г 0,07 Объем 1.15

Запчасть крышка кронштейна зеркала левая Даф XF представлена по производителю DAF с артикулом 1457049. У данной детали есть аналоги с номерами: 205541510F, 562170, DA1145704. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крышка кронштейна зеркала левая Даф XF, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.