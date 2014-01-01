Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1457021 Наименование Сальник коленвала задний 154x180x12мм Вес, г 0,37 Объем 5.07

Запчасть сальник коленвала задний 154x180x12мм представлена по производителю DAF с артикулом 1457021. У данной детали есть аналоги с номерами: 1457021, 050404, 12015530, 20029771B, 760579, 12015530B, 1370127. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала задний 154x180x12мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.