Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1455181 Наименование Прокладка горелки Airtronic D2, 1455181

Запчасть прокладка горелки Airtronic D2 1455181 представлена по производителю DAF с артикулом 1455181. У данной детали есть аналоги с номерами: 1455181, 252069060001, 006SG, 252069060, 1455181. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка горелки Airtronic D2 1455181 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.