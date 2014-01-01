Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1454670 Наименование Фонарь габаритный белый DAF CF/XF95, MB Actros/Axor Вес, г 0,07 Объем 0.2

Запчасть фонарь габаритный белый Даф CF/XF 95 Мерседес Актрос/Аксор представлена по производителю DAF с артикулом 1454670. У данной детали есть аналоги с номерами: 1454670, 671000, 1328865, 1328868, 463541OEM, 0028200056, A0028200056. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь габаритный белый Даф CF/XF 95 Мерседес Актрос/Аксор на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.