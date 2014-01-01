Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1452350 Наименование Фильтр масляный (центрифуги) в сборе

Запчасть фильтр масляный (центрифуги) в сборе представлена по производителю DAF с артикулом 1452350. У данной детали есть аналоги с номерами: 1452350, 1327823. Фильтры масляные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр масляный (центрифуги) в сборе на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры масляные с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.