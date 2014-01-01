Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1452229 Наименование Штифт селектора выбора передач КПП Вес, г 0,02 Объем 0.06

Запчасть штифт селектора выбора передач КПП представлена по производителю DAF с артикулом 1452229. У данной детали есть аналоги с номерами: 0731201732, 42537094, 5001858818. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить штифт селектора выбора передач КПП, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.