Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1451318 Наименование Крестовина вала карданного 48x116.5 Вес, г 2,18 Объем 1.01

Запчасть крестовина вала карданного 48x116.5 представлена по производителю DAF с артикулом 1451318. У данной детали есть аналоги с номерами: 022012, 0507393, 0609866, 080708200767, 1288219, 133080, 5000805252. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крестовина вала карданного 48x116.5, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.