Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1451122 Наименование Рулевая тяга daf артикул 1451122 Вес, г 17,46 Объем 20.2

Запчасть рулевая тяга Даф артикул 1451122 представлена по производителю DAF с артикулом 1451122. У данной детали есть аналоги с номерами: 39349 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить рулевая тяга Даф артикул 1451122, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.