Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1450885 Наименование Амортизатор задней оси DAF СF+XF95/105 Вес, г 5,3 Объем 3.14

Запчасть амортизатор задней оси Даф СF+XF95/105 представлена по производителю DAF с артикулом 1450885. У данной детали есть аналоги с номерами: 1450885, 127009, BK6885905, 50C770, 1369711, 1443695, 1443696. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор задней оси Даф СF+XF95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.